Yeni Zelanda'da bir spiker, yüz dövmesi ile haber programı sundu
Oriini Kaipara isimli haber sunucusu, Yeni Zelanda'da yayın yapan haber kanalı Newshub'ın sabah yayınına Maori kabilesine ait yüz dövmesiyle çıktı. Sosyal medya hesabı Instagram hesabından bir paylaşım yapan Kaipara, "Attığım her adımın cam tavanı kırmak anlamına geldiği her zaman aklımın bir köşesinde" ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın haber kanallarından Newshub'ın sabah saatlerinde yayınlanan programını sunan Oriini Kaipara bir ilke imza attı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; programı Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilere ait yüz dövmesiyle sunan Kaipara, DNA testi sonucu yüzde 100 oranında Maori olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında dövmeyi yaptırdığını açıkladı.
"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"
Kanalda daha önce sabahın erken saatlerinde muhabirlik de yaptığını, akşam saatlerindeki programda sunuculuk görevinin kendisine verilmesini umduğunu belirten Kaipara, “Gerçekten heyecan verici. Bundan gerçekten zevk alıyorum. 18.00'deki programa demirleyebildiğim için kendimle gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.
Kaipara, "Attığım her adımın cam tavanı kırmak anlamına geldiği her zaman aklımın bir köşesinde" diye ekledi.
Kaipara hakkında sosyal medyada yapılan yorumlada ise “Maori olarak bizim için değil, aynı zamanda renkli insanlar için de yeni bir çığır açıyor” gibi ifadeler yer aldı.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Omicron varyantı hakkında 'tsunami' açıklaması
- Ünlü çift 'korkuyorum' notuyla test sonucunu paylaştı
- Dizide telefon numarası gözüktü, hayatı kabusa döndü
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- Milli Piyango bileti satışları dibe vurdu!
- Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı
- Tayyar'dan AKP'ye 'İmamoğlu' tepkisi
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi