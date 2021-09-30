Marsilya - Galatasaray maçında spikerin gafı, gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 23:51
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Marsilya deplasmanına konuk oldu.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Marsilya deplasmanına konuk oldu.

<p>0-0 beraberlikle sona eren maçta, spiker Melih Gümüşbıçak'ın Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya, sarı-kırmızılıların eski kalecisi Mondragon diye hitap etmesi dikkat çekti.</p>

0-0 beraberlikle sona eren maçta, spiker Melih Gümüşbıçak'ın Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya, sarı-kırmızılıların eski kalecisi Mondragon diye hitap etmesi dikkat çekti.

<p>Melih Gümüşbıçak'ın yaptığı bu gaf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.</p>

Melih Gümüşbıçak'ın yaptığı bu gaf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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