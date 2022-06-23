Yenikapı etkinlik alanına nasıl gidilir? İBB 'Demokrasi Şenliği’ konser saatleri kaçta? Edis, Reynmen, BEGE konseri saat kaçta?

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutlayacak. Gün boyu sürecek ‘Demokrasi Şenliği’nin adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak.

İBB 'DEMOKRASİ ŞENLİĞİ'NDE KİMLER SAHNE ALACAK?

Pek çok renkli gösteri düzenleneceği programlarda; Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin ve Edis sahner alacak.

İBB 'DEMOKRASİ ŞENLİĞİ’ KONSER SAATLERİ KAÇTA?

Yenikapı Etkinlik Alanı, her bir konserde ayrı coşku yaşayacak. DJ Ersin, alanı dolduran kalabalığı hareketlendirecek. Evdeki Saat ve Mavi Gri Grupları, en çok sevilen eserlerini hayranlarıyla paylaşacak. Ardından sahneye çıkacak Reynmen ve BEGE performanslarıyla keyifli vakit geçirtecek. Demokrasi Şenliği, ev sahibi İBB Başkan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullulara seslenişin ardından sevilen sanatçı Edis’in konseriyle devam edecek.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KONSER PROGRAMI

16.00 - Evdeki Saat

17.30 - Mavi Gri

19.30 - BEGE - Reynmen

20.45 - DJ Ersin

21.00 -Edis

YENİKAPI ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

Marmaray, Yenikapı-Havalimanı metrosu, Yenikapı-Kirazlı metrosu, Yenikapı-Hacıosman metrosu'nda Yenikapı durağında inerek Yenikapı etkinlik alanına ulaşabilirsiniz.

Metro İstanbul; M1, M2, M7 metroları ile T1 ve T4 tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak. İETT, Yenikapı Metrosundan etkinlik alanına saat 14.00 ile 21.00 arasında ücretsiz ring seferleri yapacak.

Demokrasi Şenliği’ne katılan vatandaşların dönüşü için; Beşiktaş Meydanı, Mecidiyeköy İETT Peronları, Atatürk Kültür Merkezi önü, Gaziosmanpaşa İETT Peronları, Kağıthane İETT Peronları, Bağcılar Meydan, Hacıosman Metro, Kadıköy Rıhtım İETT Peronları, Üsküdar Sahil İETT Peronları ve Beykoz Ortaçeşme İETT Peronları’na 23.00 ile 24.00 arasında otobüsler kaldıracak.

Metro İstanbul; M1 (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) , M2 (Yenikapı- Hacıosman), M7 (Mecidiyeköy – Mahmutbey)metroları ile T1 (Kabataş-Bağcılar) ve T4 (Topkapı - Mescid-i Selam) tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak.



