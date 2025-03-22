Birçok yapım tek tek yasaklanıyordu... Ünlü sanatçılar Saraçhane'ye geldi!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasıyla alınmasıyla başlayan eylemler ülkeninin tamamına yayıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla yüzbinler tüm engellemelere rağmen günlerdir Saraçhane meydanına toplanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri gasp edilen iradalerine sahip çıkmak için düzenledikleri eylemleri polisin sert müdahalesine rağmen sürdürmeye devam ediyor.



TİYATROCULAR SARAÇHANE'DE

AKP hükümeti tarafından tüm Türkiye baskılara ve hak ihlallerine maruz kalırken en çok baskılanan alanlardan biri ise sanat.

Son yıllarda, AKP'li yönetimlerin çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarını iptal etmesi veya yasaklaması, siyasi ve ideolojik gerekçelerle kültürel etkinliklere müdahale etmesi sıkça karşılaşılan bir durum. Özellikle muhalif veya iktidarın görüşlerine ters düşen içeriklere sahip yapımlar hedef alınıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerin 4. gününde oyuncu ve sanatçılar da Saraçhane'ye geldi.









EYLEMLERE DESTEK VEREN İSİMLER



Pek çok isim sessizliğini korurken eylemlere tepki gösteren, Levent Üzümcü, Şevket Çoruh, Oğuzhan Uğur, Fazıl Say, Farah Zeynep Abdullah, Zeynep Bastık, Melek Mosso, Mustafa Sandal, Armağan Çağlayan, Berna Laçin, Özge Özpirinçci, Pınar Altuğ, Müjde Uzman gibi isimler sosyal medyada takipçilerinin sevgi ve saygısını kazandı.

NEREDE BU ÜNLÜLER?



Tüm yurtta yayılan eylemlere sessiz kalan bir kesim ise gözlerden kaçmadı: Ünlüler.



Sanat dünyası baskılarla karşılaşırken pek çok ünlü ismin tepki göstermemesi sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca takipçisi olan pek çok isim 'apolitik' bir duruş sergileyerek herhangi bir paylaşım yapmadı.

AKP TARAFINDAN YASAKLANAN YAPIMLAR



DİZİLER



Arka Sokaklar: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinde dini değerlerin suistimal edildiği ve tehditkar söylemlerin bulunduğu gerekçesiyle yayın durdurma ve para cezası uygulandı.



Arka Sokaklar dizisinin bahsi geçen bölümünde "tarikat" konusu ele alındı. Dizide Mesut Komiser karakterinin "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusuna tarikat liderinin "Suç mu?" cevabını vermesi sosyal medyada gündem oldu.



Çukur: Alkollü içecekleri özendirici sahneler nedeniyle, RTÜK tarafından Show TV'ye idari para cezası uygulandı.

Yasak Elma: Aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler sebebiyle, RTÜK tarafından FOX TV'ye idari para cezası verildi.



Sahipsizler: Kadına yönelik şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık nedeniyle, RTÜK tarafından Star TV'ye program durdurma cezası verildi.

Yabani: Şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık sebebiyle, RTÜK tarafından NOW TV'ye program durdurma cezası uygulandı.

Deha: Şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık nedeniyle, RTÜK tarafından Show TV'ye program durdurma cezası verildi.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar: Filmde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle, RTÜK tarafından NOW TV'ye idari para cezası uygulandı.



TİYATRO OYUNLARI



Medea'ya Göre Ahlak: AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim 2022'de Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenmesi planlanan "Medea'ya Göre Ahlak" adlı oyunu, içeriğini sakıncalı bularak iptal edildi.



Karahindiba: Hatay'da 27 Ekim 2021'de sahnelenmesi planlanan "Karahindiba" oyunu, gösterime saatler kala Hatay Valiliği tarafından "uygun görülmemiştir" denilerek iptal edilmiştir.Oyunun metninde geçen "testis" kelimesinin müstehcen bulunması nedeniyle iptal edildiği iddia edildi.



Sadece Diktatör: Onur Orhan'ın yazdığı ve Barış Atay'ın oynadığı "Sadece Diktatör" adlı oyun, önce Artvin'de, ardından İstanbul ve Ankara'da valilikler tarafından yasaklanmıştır. Kadıköy Tiyatrolar Platformu, oyunun yasaklanmasına karşı ülke çapındaki tüm tiyatrolara protesto çağrısında bulundu.



MÜZİK KLİPLERİ



Gülşen - Sarışınım

"Sarışınım" klibi, çıplaklık unsurunun pornografiye vardığı gerekçesiyle RTÜK tarafından cezaya tabi tutuldu.

3. Berksan - Beni Seviyor

Bu klipteki striptiz sahneleri ve erotik içerikler nedeniyle RTÜK, klibi pornografik bulundu ve cezalandırıldı.

4. Bengü - Saat 3

Bengü'nün "Saat 3" klibi, abartılmış ve pornografi sınırlarına dayanmış cinsellik sunumları nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırıldı. ?

5. Demir Demirkan - Aşktan Öte

Klipte iki kadının birbirine sarılması ve Demir Demirkan'ın yanlarında bulunması pornografik bulunarak RTÜK tarafından cezaya tabi tutuldu.

6. Hadise - Melek

"Melek" klibi, aldatmanın doğal bir davranış gibi gösterilmesi ve geleneksel aile yapısının yozlaşmasına sebep olabilecek nitelikte bulunması nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırıldı

7. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa

Bu klip, pornografik bulunarak RTÜK tarafından cezalandırılmıştır. Murat Boz, bu duruma tepki göstermişti.

8. Murat Dalkılıç - Merhaba Merhaba

Klip, "cinsel sapkınlığa yol açabilir" gerekçesiyle RTÜK tarafından uyarıldı.

9. Teoman - Tek Başına Dans

RTÜK, klibi striptiz yapan kadınların şehvet oyunları görüntülerinden oluştuğu ve insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgediği gerekçesiyle cezalandırıldı.

10. Ziynet Sali - Bize Yeter

"Bize Yeter" klibi, erotik nitelikte bulunarak RTÜK tarafından cezalandırıldı. Ziynet Sali, bu durumu haksız bulduğunu ifade etti.?