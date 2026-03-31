Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Yeraltı, her geçen hafta artan temposu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre bu hafta diziden bir oyuncu ayrılacak. Peki, Yeraltı dizisinden kim ayrılıyor? Yeraltı Melek ölüyor mu?

YERALTI DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, dizi kadrosundan bir kadın oyuncunun projeye veda edeceği yönünde. Bu ayrılığın hikâyeye dramatik bir şekilde yansıyacağı ve karakterin ölüm sahnesiyle diziden çıkacağı öne sürülüyor. Özellikle Haydar Ali’nin kız kardeşi rolünde izleyici karşısına çıkan Ülkü Hilal Çiftçi’nin diziden ayrılabileceği iddiaları gündemde öne çıkan başlıklardan biri oldu. Ancak yapım cephesinden bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YERALTI DİZİSİNDE MELEK ÖLÜYOR MU?

İzleyiciler, hikâyede önemli bir yere sahip olan Melek’in ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başladı. Ancak mevcut kulis bilgilerine göre, Melek karakterinin ölümüyle ilgili net bir doğrulama bulunmuyor. Her ne kadar bazı teoriler bu yönde gelişse de, öne çıkan güçlü ihtimaller arasında Melek’in değil, Pınar karakterinin hikâyeye veda edeceği konuşuluyor.