İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyuruyla birlikte Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretlerinde güncellemeye gidildi. Peki, Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatı 1 TL mi?

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

İBB'den yapılan son açıklamaya göre Yerebatan Sarnıcı'nın 18 Nisan itibariyle T.C. vatandaşlarına giriş ücreti 1 TL olarak belirlendi.

YEREBATAN SARNICI ZİYARET SAATLERİ

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü açıktır ve ziyaret saatleri aşağıdaki gibidir;

Açılış: 09:00

Kapanış: 22:00

MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Ziyaretçilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Müze Kart (Müzekart+) kullanımıyla ilgili durum netlik kazanmış durumda. Yerebatan Sarnıcı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olmayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletildiği için Müze Kart burada geçerli sayılmıyor. Bu nedenle ziyaretler ücretli olarak gerçekleştiriliyor.