Yeşil çayın paradoksal faydası açıklandı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Yeşil çayın, yaşlanma sürecini yavaşlatan kateşinler içermesi gibi faydaları birçok uzman tarafından defalarca doğrulanmıştı.

Kateşinin, vücutta agresif serbest oksijen radikallerinin neden olduğu oksidatif stresi önleyen ve böylece hücrelere veya DNA'ya zarar gelmesini önlemeye yardımcı olan antioksidan olduğuna inanılıyordu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Zürih’li bilim insanları, kateşinlerin Caenorhabditis elegans adlı ipliksi solucanlar (nematodlar) üzerindeki etkisini araştırdı ve paradoksal bir sonuca vardı. Yeşil çay polifenollerinin, oksidatif stresi bastırmak yerine aksine yardımcı olduğu ortaya çıkarıldı.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü’nde enerji metabolizması uzmanı Prof. Michael Ristow, “Bunlar aslında antioksidanlar değil, vücudun bir aşı gibi kendini savunma yeteneğini geliştiren pro-oksidanlar” diye anlattı.

Araştırmacıların sözlerine göre, kısa süreli bir oksidatif stres dalgası, vücudun bu zararlı sürece uyum sağlamasına ve hücrelerin koruyucu yeteneklerini güçlendirmesine izin veriyor.

Deneyler, kateşinlerin denek nematodların ömrünü uzattığını ve fiziksel durumunu iyileştirdiğini sergiledi. Bilim insanlarının vardığı bu sonuç insanlar için de geçerli, zira organizmaların, serbest oksijen radikallerini etkisiz hale getirmesine yardımcı olan temel biyokimyasal süreçler neredeyse tüm canlılarda aynı işliyor.

Yeşil çayı tercih etmeyi tavsiye eden Ristow, “Siyah çay çok daha az kateşin içeriyor, çünkü fermantasyon yüzünden yararlı pro-oksidanlar yok oluyor” diye kaydetti.