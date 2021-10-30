Yeşil çayın paradoksal faydası açıklandı
İsviçreli bilim insanları, yeşil çayın vücut üzerindeki etki mekanizmasının düşünülenden daha karmaşık olduğu sonucuna vardı. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nden bilimi insanlarının yaptığı araştırma Aging dergisinde yayınlandı.
Yeşil çayın, yaşlanma sürecini yavaşlatan kateşinler
içermesi gibi faydaları birçok uzman tarafından defalarca doğrulanmıştı.
Kateşinin, vücutta agresif serbest oksijen radikallerinin
neden olduğu oksidatif stresi önleyen ve böylece hücrelere veya DNA'ya zarar
gelmesini önlemeye yardımcı olan antioksidan olduğuna inanılıyordu.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Zürih’li bilim
insanları, kateşinlerin Caenorhabditis elegans adlı ipliksi solucanlar
(nematodlar) üzerindeki etkisini araştırdı ve paradoksal bir sonuca vardı.
Yeşil çay polifenollerinin, oksidatif stresi bastırmak yerine aksine yardımcı
olduğu ortaya çıkarıldı.
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Sağlık Bilimleri ve
Teknolojisi Bölümü’nde enerji metabolizması uzmanı Prof. Michael Ristow,
“Bunlar aslında antioksidanlar değil, vücudun bir aşı gibi kendini savunma
yeteneğini geliştiren pro-oksidanlar” diye anlattı.
Araştırmacıların sözlerine göre, kısa süreli bir oksidatif
stres dalgası, vücudun bu zararlı sürece uyum sağlamasına ve hücrelerin
koruyucu yeteneklerini güçlendirmesine izin veriyor.
Deneyler, kateşinlerin denek nematodların ömrünü uzattığını
ve fiziksel durumunu iyileştirdiğini sergiledi. Bilim insanlarının vardığı bu
sonuç insanlar için de geçerli, zira organizmaların, serbest oksijen
radikallerini etkisiz hale getirmesine yardımcı olan temel biyokimyasal
süreçler neredeyse tüm canlılarda aynı işliyor.
Yeşil çayı tercih etmeyi tavsiye eden Ristow, “Siyah çay çok daha az kateşin içeriyor, çünkü fermantasyon yüzünden yararlı pro-oksidanlar yok oluyor” diye kaydetti.
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