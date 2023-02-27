Yeşil mercimeğin ilk kaynama suyunu dökmeyin bakın neler yapılabiliyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:49

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:08

İçerdiği vitamin ve mineraller yardımıyla metabolizmayı destekleyen yeşil mercimek aynı zamanda da vücudun zinde olmasını sağlar.

Yüksek miktarda protein bulundurması sebebiyle vücudun kas yapısını da güçlendiren yeşil mercimek iyi bir folik asit kaynağıdır. Kalp rahatsızlıklarında, osteoporozda ve hamilelikte vücudu da destekler.

Bağışıklığı güçlendiren yeşil mercimek aynı zamanda da lif açısından oldukça zengin bir besindir.

Yeşil mercimekteki çözünmeyen lifler ise bağırsağı temizlemekte (hazımsızlık gibi problemlerde) vücuda yardımcı olur.

Kalp sağlığı için önemli olan folik asit ve magnezyum içermesi nedeniyle kalp sağlığını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda da kolesterolü düşürerek, yüksek kolesterol nedeniyle oluşan rahatsızlıkları giderir.

Yavaş sindirildiğinden uzun süre yeşil mercimek tok tutar.

Antioksidan olması sebebiyle metabolizmayı destekler, hücre hasarını onarır.

Demir bakımından zengin olması yardımıyla vücuda enerji verir ve yorgunluk hissini azaltır. Ayrıca adet dönemindeki kadınların, hamilelerin ve emziren annelerin ihtiyacı olan demiri karşılamada da yardımcı olur.

SUYU DA FAYDALI ÇIKTI

Görüldüğü gibi yeşil mercimeğin sayısız faydası çıktı. Ancak yeşil mercimeğin ilk kaynama suyunu da dökmemek gerekiyormuş. Peki yeşil mercimeğin ilk kaynama suyuyla neler yapılabilir?

Mynet'te yer alan habere göre; Yeşil mercimeğin ilk kaynatma suyu aslında besleyici ve lezzetli bir su. Genelde gaz yaptığı inanışı olsa da mercimeğin ilk suyu aslında gaz yapmıyor. Bu suyu dökmek yerine farklı yemeklerde kullanabilir ya da bardağa koyarak çay gibi içebilirsiniz.

Mercimeğin suyu nasıl saklanır?

Mercimeği pişirdikten sonra suyunu oda sıcaklığına soğumaya bırakın. Bu suyu ince bir elekten geçirerek köpük veya nişasta benzeri kalıntılarını ayıklayın.

Ardından mercimek suyunu hava geçirmez bir kaba aktarın. Bir haftaya kadar buzdolabında ya da 3 aya kadar derin dondurucuda bekletin.