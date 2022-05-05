Yeşilçam efsanesi Bahar Öztan'ın son hali gündem oldu
Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşayan Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli' ve unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan bayramda moral depoladı. Kanseri 3 kez yenen Öztan, şu sıralar yeniden aynı hastalıkla mücadele ediyor.
Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli' olarak tanınan usta oyuncu Bahar Öztan, son fotoğraflarıyla hayranlarını sevindirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşadığı bilinen Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu, bayramda moral depoladı.
Teyzesi Yüksel Çaktı, kuzeni Yeşim Çaktı, Avukat arkadaşı Kübra Oktay, arkadaşı Aysun Akdağ, oğlu Yiğit çolak, oğlunun abisi Ateş Çolak gamzeli güzel Bahar Öztan’ı yalnız bırakmadı. Kahvaltı ile başlayan sohbet gün boyu Bahar Öztan’ın Bodrum’daki evinde sürdü.
4. KEZ KANSERLE MÜCADELE EDİYOR
Kanseri 3 kez yenerek her defasında hayata yeniden merhaba diyen Bahar Öztan şu sıralar yeniden savaşıyor.
Doktor kontrolünde olan 'gamzeli güzel', tedavisinden vakit buldukça oğlu Yiğit Çolak ile sahibi oldukları otelin sezon öncesi tadilatlarını kontrol ediyor.
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