Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır entübe edildi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hayranlarını derinden üzen bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki sanatçıya, yapılan detaylı tetkiklerin ardından zatürre teşhisi konulmuştu.

O günden bu yana tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Kadir İnanır'ın, bugün doktor kararıyla entübe edildiği öğrenildi.

JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA: "AKCİĞERİNDE TÜMÖR GÖRÜLDÜ"

Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili ilk acı açıklamayı, hayat arkadaşı Jülide Kural yaptı. Kural, sürecin ciddiyetini koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Hekimlerimiz daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesini sağlamak ve kontrollü bir tedavi süreci yürütmek için entübe edilmesine karar verdi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız."