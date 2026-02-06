Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik için 'hasta' yalanıyla para istediler!

Türk sinemasının unutulmaz karakter oyuncularından, Yeşilçam’ın emektar ismi İhsan Gedik, bu kez bir dolandırıcılık şebekesinin oyununa alet edilmeye çalışıldı. Sanatçının adını kullanarak sahte hesaplar açan şahısların, Gedik’in ağır hasta olduğu yalanıyla vatandaşlardan para talep ettiği ortaya çıktı.

SAHTE HESAPLAR ÜZERİNDEN YARDIM TUZAĞI

Dolandırıcıların, özellikle usta oyuncunun sevenlerini hedef alarak "yardım ve bağış" adı altında telefon ve sosyal medya üzerinden para topladığı belirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine İhsan Gedik’in kızı Fatma Gedik Türkan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla acil bir açıklama yayımladı.

"HİÇBİR YARDIM TALEBİMİZ YOKTUR"

Fatma Gedik Türkan, babasının isminin bu tür kirli oyunlara karıştırılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde babam İhsan Gedik adına sahte sosyal medya hesapları ve telefon numaraları kullanılarak; hasta olduğu yönünde asılsız iddialar ortaya atıldığı, bu yalanlar üzerinden para talep edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Bu paylaşımların tamamı dolandırıcılıktır. Babamızın veya ailemizin hiçbir şekilde böyle bir yardım, bağış ya da para talebi yoktur."





HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Türkan, bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şüpheli hesapların şikayet edilmesini istedi. Aile, sanatçının itibarını sarsan ve vatandaşları mağdur etmeyi amaçlayan bu şahıslar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.