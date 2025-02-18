Yeşilçam şarkılarının gizli sesi Belkıs Özener, en büyük pişmanlığını açıkladı: 'Yıllarca sustum'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:16

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:16

84 yaşındaki Belkıs Özener, 1967'de yapımcı Metin Bükey’in teklifiyle Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray’ın yerine şarkı seslendirerek Yeşilçam'a adım attı. Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi ünlü oyuncuların oynadığı 300’den fazla filmde şarkıları seslendirdi.

"YILLARCA SUSTUM, SESİM BİLİNİYORDU AMA BEN TANINMIYORDUM"



Özener, CSO Ada Ankara'da Türk sanat müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal ile verdiği Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları konseri öncesi, 57 yıllık sanat hayatını anlattı. İsminin filmlerde yer almaması nedeniyle yıllarca tanınmadığını belirten Özener, "40 yıl sustum, bu benim içimde uhde kaldı. Onların önüne geçmemek için 'Bu benim' demedim." ifadelerini kullandı.

"EVİM ÖDÜLLERLE DOLU, HALKIMIZIN SAYESİNDE OLDU BU"



2004 yılında Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalinde sinemaya sesiyle yaptığı katkılardan dolayı Bilge Olgaç Ödülüne layık görülen Özener, bu ödülle kendi değerini anladığını söyledi. Ödül sonrası albüm yapma teklifleri aldığını belirten sanatçı, Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları albümünün 19 yıldır satıldığını vurgulayarak, "Gözlerim yaşararak 140’ıncı ödülümü alabilirim. Halkımızın sayesinde oldu bu." dedi.

"HAKKIMI ARAMADIM, ŞİMDİ OLSA ARARDIM"



Yeşilçam döneminde isminin yazılmamasına sitem eden Özener, "Titanik filmine iki defa gittim, Celine Dion’un ismi yazılı. Sitemim budur. Hakkımı aramadım, şimdi olsa arardım." sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

"KAVUĞUMU ÇİĞDEM GÜRDAL'A BIRAKIYORUM"



Yeşilçam şarkıları konserlerinde uzun süredir birlikte sahne aldığı Türk sanat müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal’ı kendine yakın hissettiğini belirten Özener, "Benden sonra Yeşilçam şarkılarını Çiğdem okuyacak. Kavuğumu ona bırakıyorum." dedi.

"YEŞİLÇAM YAŞASIN"



Yeniden albüm yapmayı düşündüğünü ancak bunun iyi bir plak şirketinin desteğiyle mümkün olabileceğini belirten Özener, "Yeşilçam ayakta kalsın, yaşasın istiyorum." diyerek sinemaya olan bağlılığını dile getirdi.

"AŞK OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"



Özener ile sahne alan Çiğdem Gürdal ise sanatçının heyecanını hiçbir zaman kaybetmediğini belirterek, "Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor. Böylesine bir sanatçının işine nasıl sahip çıktığının canlı şahitliğini yapıyorum." ifadelerini kullandı.