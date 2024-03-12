Yeşilçam'ın ünlü yapımcısı Arif Keskiner hayatını kaybetti

Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da aralarında bulunduğu Türk Sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını haybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:36
Yeşilçam'ın ünlü yapımcısı Arif Keskiner hayatını kaybetti
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Türk sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı olan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti.

ALMULA MERTER DUYURDU

Arif Keskiner’in vefat haberini, Almula Merter duyurdu. 

Merter, “Koca bir devir bitti… Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner” ifadelerini kullandı.


Arif Keskiner haberleri

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