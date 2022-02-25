Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor

25 Şubat 2022 Cuma, 14:25

Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği, başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin paylaştığı Yeşilçam filmi “Ah Nerede” yazlık dizi olarak ekrana uyarlanıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı ve 1975 yılında çekilen film, Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan yapım şirketi Onuncu Ev tarafından ekrana taşınacak.

SENARYO ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Filmin yayın haklarının Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alınmasının ardından yapım şirketinin dizinin senaryo çalışmalarına başladığı belirtildi. Filmde özellikle Tarık Akan’ın hayat verdiği Ferit ile Gülşen Bubikoğlu’nun oynadığı Zehra’yı kimlerin canlandıracağı merak konusu oldu.