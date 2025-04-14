Yeşilçam'ın usta ismi yıllar sonra ortaya çıktı: Şehnaz Dilan yeni nesil oyunculara isyan etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Yoksul'da 'Leyla' karakteriyle hafızalara kazınan Şehnaz Dilan (64) yıllar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yeşilçam'ın usta ismi yıllar sonra ortaya çıktı: Şehnaz Dilan yeni nesil oyunculara isyan etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:41

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden 'Yoksul'da canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalarda yer eden, Umut Sokağı filminde ise Kadir İnanır’la birlikte kamera karşısına geçen Şehnaz Dilan, uzun bir aranın ardından Nişantaşı’nda bir AVM’de görüntülendi.

Bir döneme damga vuran usta oyuncu, daha önce Yeşilçam’ın başarısının “ekip işi” olduğunu vurgulayarak, “Başrol oynuyorum diye kapris yapmıyorum. Yeşilçam sanatçıları hep mütevazıydı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu kez yeni nesil oyuncuların aldığı yüksek ücretleri eleştiren Dilan, şaşkınlığını şöyle dile getirdi:

“Yeni oyuncuları tanımıyorum. Bölüm başı 500 bin TL alan varmış! Ayda 2 milyon TL eder. Ben bunu duyunca sinir krizi geçirdim. Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor.”


Etiketler: #Şehnaz Dilan #yeşilçam

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