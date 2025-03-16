Yeşilçam'ın ünlü ismi Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
'Davacı' ve 'Postacı' filmleriyle tanınan Yeşilçam oyuncusu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti.
Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle akıllarda yer edinen oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti.
ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI VERDİ
Gülhan'ın vefat haberini, Film-San Vakfı duyurdu. Sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
"ACIM SONSUZ"
Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan da acı haberi paylaştı. Ahmet Gülhan paylaşımında, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: #Gülümser Gülhan #yeşilçam #Ahmet Gülhan
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