Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl önceki çocukluk aşkı Korhan Beba ile yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar sonra ikinci baharını yaşayan Bozoğlu, duygusal bir paylaşım yaparak aşk hikâyesini sosyal medya hesabından anlattı.

“İLK GÖRDÜĞÜM ANDA KALBİM DÜŞTÜ AŞKA”

Bozoğlu, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşarak, “13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka…” ifadelerini kullandı.





Ünlü oyuncu, aşk hikâyesinin devamını şu sözlerle anlattı:

“İlk tanıştığımızda daha çocuktuk. Ben lise 1, o orta son. İlk öpücük… Sonra İzmir’e taşındı, koptuk. Aradan yıllar geçti, lise mezuniyet balosuna kavalyesi olarak gittim. Ben Amerika’da üniversitedeydim, o İzmir’de Özel Türk Koleji’ndeydi. İkimiz de hatırlamıyoruz nasıl haberleştik de o gece İzmir’de buluştuk. E-mail yok, cep telefonu yok, sosyal medya yok ama başka bir bağ, başka bir güç vardı işte... İlk fotoğraf o geceden. İki gün sonra Amerika’ya döndüm, yine koptuk. Aradan geçti 30 küsur sene ve o güç bizi tekrar bir araya getirdi. Hem de nasıl... Liseli âşıklar halt etmiş. İzmir’deki mezuniyet gecesinden New York’ta doğum günü kutlamaya nasip oldu. Şükürler olsun. Bu sefer Allah’ın izniyle ayrılmamacasına.”





“İKİ KITA, TEK KALP”

Bozoğlu, sevgilisinin doğum gününü ise şu sözlerle kutladı:

“İki kıta tek kalp, ne çok şey öğrendim ve öğreniyorum senden. Eşim, dostum, sevdiğim, ailem ve çetem oldun. Geçen her gün sana olan sevgim, hayranlığım, hürmetim artıyor aşk. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın tüm dualarının kabulü olsun; mucizevi güzelliklerle dolsun. Ömrümüz bir, mutluluğumuz daim olsun. Seni seviyorum.”





Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bu duygusal paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri çifte mutluluklar diledi.