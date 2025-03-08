Yetiştirme yurdunda büyüyen şarkıcı Doğuş yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:45

Güncelleme: 08.03.2025 - 14:45

"Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Doğuş, Esra Ezmeci’nin YouTube programına konuk olarak hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6 yaşında yetiştirme yurduna verilen sanatçı, o dönemde yaşadıklarını yıllar sonra anlattı.

YETİŞTİRME YURDUNDA GEÇİRDİĞİ ZORLUKLAR

Doğuş, ailesinin ayrılmasının ardından bir süre babasıyla yaşadığını, daha sonra anneannesinin annesine verildiğini belirtti. Ancak onun da kendisine bakmadığını dile getiren sanatçı, "Bana 'Ekmeği çok ye, yemeği az ye' derdi, hiç unutmuyorum. Sonra beni yurda verdi" ifadelerini kullandı.

O dönemde yetiştirme yurtlarının çok acımasız olduğunu vurgulayan Doğuş, "İlk gün altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesti. 7 yaşında yurttan kaçtım" diye konuştu.

DEDESİ HAKKINDAKİ SERT SÖZLERİ

Yurttan kaçtıktan sonra babaannesinin yanında kaldığını anlatan Doğuş, "Babaannemin mekânı cennet olsun" derken, dedesi için "Mekânı cehennem olsun!" ifadelerini kullandı.

Esra Ezmeci'nin bu sert sözlerin nedenini sorması üzerine, "O bana kalsın. Dedem Almanya'dan dönünce evden kaçtım zaten. İyi bir insan değildi. Yıllar sonra ziyarete gittim, dedemin yüzüne baktım sadece. Bazen bir bakış çok şey anlatır" dedi.

10 YILLIK EVLİLİĞİNİ ANLATTI

2014 yılından bu yana Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evlilik sürdüren 50 yaşındaki Doğuş, 10 yıllık evliliğiyle ilgili de konuştu.

Esra Ezmeci'nin "İlişkide nasılsın? Annen yoktu, baban yoktu. Sen nasıl bir bağ kurdun bir kadınla?" sorusuna yanıt veren sanatçı, "Tabii ki bunu eşime de sormak lazım. Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine ve işine saygı duyan biriyim. Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım bana 'Doğuş Bey' diye hitap eder" ifadelerini kullandı.

Sözlerini "Muhakkak benim onu üzecek bir şeyim olmuştur. Kemik kırılır yen içinde kalır. Böyleyiz" diyerek noktalayan Doğuş'un, eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile birlikte Arda ve Arın isimli 9 yaşında ikiz erkek çocukları bulunuyor.