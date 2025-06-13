Yezdan Kayacan kimdir? Yezdan Kayacan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Yezdan Kayacan neden hayatını kaybetti?

Yezdan Kayacan’ın ani ölümü, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Oyuncular Sendikası'ndan Yezdan Kayacan'ın vefatına ilişkin şu açıklama yapıldı: Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

YEZDAN KAYACAN KİMDİR?

1999 yılında Saran Stüdyoları’nda seslendirme yaptı. 2005 yılında solfej ve bas gitar öğrenimi görmeye başladı. Mattamu isimli bir rock grubunda bas gitar çaldı. Ertesi sene, Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Hazırlık Bölümü’ne başladı. Sumru Yavrucuk’un Ortaköy Afife Jale Sahnesi’nde verdiği atölye çalışmasına katıldı. 2007–2008 yıllarında Pera Akademi’de eğitimine devam etti. 6–12 yaş grubu çocuklara kısa dönem yaratıcı drama eğitimi verdi. Rotary Kulübü’nün Türkiye kolu temsilcilerine Dünya Tiyatrosundan Seçmeler isimli bir anlatıda bulundu, oyunculuğunu yaptı. Tilbe Saran’ın Kadir Has Üniversitesi’nde verdiği yüksek lisans derslerine konuk öğrenci olarak katıldı. Cüneyt Uzunlar’ ın asistanlığını yaptı. Aynı tarihte Kadir Has Üniversitesi’nin Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı.

YEZDAN KAYACAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Tiyatro sanatçısı Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Kayacan, uzun süredir nadir bir bağışıklık sistemi hastalığı ile mücadele ediyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



