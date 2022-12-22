Yılbaşı gecesi için 'sağlıklı beslenme' tavsiyeleri

22 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Herkesin iple çektiği yılbaşı gecesine az bir zaman kaldı. Diyetisyen Gizem Topuzlu, yılbaşı gecesi akşam yemeğinde protein ağırlıklı besinler ve bol yeşilliklerle hazırlanmış salatalar tercih edilmesi belirterek, ertesi gün telafi için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Topuzlu, yeni bir yıla girecek olmanın heyecan ve umudu ile çeşit çeşit yiyeceklerin olduğu zengin sofraların ne yazık ki gerekenden fazla yemek tüketmeye neden olabileceğini belirtti.

"MEYVE VEYA SÜTLÜ TATLI İLE GECEYİ DAHA HAFİF KAPATIN"

Güne mutlaka kahvaltı ile başlandığında diğer öğünlerdeki iştah kontrolünün sağlamış olacağını kaydeden Topuzlu, "Gün içerisinde bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Yılbaşı gecesi akşam yemeği olarak tercihinizi protein ağırlıklı besinler ve bol yeşilliklerde hazırlanmış salatalar ile yaparsanız uzun süreli tokluk sağlar. Çerez, cips, çikolata gibi atıştırmalıklar yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle fazla kalori alımına sebep olacağından yerine çiğ badem, fındık, ceviz, beyaz leblebi, taze veya kuru meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketin. Yemek sonrası için meyve veya sütlü tatlı ile geceyi daha hafif kapatın. Kalori içeriği olmayan su, sade maden suyu, light içecekler tercih edin" değerlendirmesinde bulundu.

Bazı püf noktalara dikkat edilirse yeni yıla yeni bir başlangıç ile çok daha iyi hissederek girilebileceğini belirten Topuzlu, şunları aktardı:

"Güne limonlu su ile başlayın. Midenizi rahatlatmak için rezene, ıhlamur, nane ve papatya gibi bitki çaylarından destek alın. Bol yeşillikli hafif bir kahvaltı yapın, karbonhidrattan uzak bir gün geçirin. En az 2,5-3 Litre su için. Gün içinde hareketli olun, açık havada 45 ila 60 dk yürüyüş yapın."