Yılbaşı için tatil arayanlara: Türkiye’nin en popüler kış kaçamakları

Aralık ayıyla birlikte kış turizmi hareketlenirken, “Yılbaşında nereye gitmelisiniz?” sorusu da en çok aranan başlıklar arasına girdi. Kar tatili, termal dinlenme ya da sakin bir yılbaşı isteyenler için Türkiye genelinde birbirinden farklı alternatifler öne çıkıyor.

KAYAK MERKEZLERİNE İLGİ ARTIYOR

Aralık, Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinin sezonu açtığı dönem. Uludağ, pist çeşitliliği ve ulaşım kolaylığıyla hâlâ en çok tercih edilen destinasyon. Palandöken ise uzun pistleri ve daha profesyonel kayakçıların sevdiği sert zeminleriyle öne çıkıyor. Kartalkaya da daha sakin bir atmosfer isteyenler için dengeli bir seçenek sunuyor.

SAKİNLİK ARAYANLAR ŞİRİNCE’YE YÖNELİYOR

Kalabalık ve yüksek tempolu eğlenceden uzak durmak isteyenler için Şirince öne çıkıyor. Taş evleri, butik otelleri ve sakin atmosferiyle dikkat çeken Şirince, yılbaşını daha dingin bir ortamda geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bölgedeki tesislerde yılbaşı için sınırlı kontenjan uygulaması yapılıyor.

TERMAL TATİLCİLERİN ADRESİ AFYONKARAHİSAR

Soğuk havada sıcak termal sulara girmek isteyenler ise Afyonkarahisar’da yoğunlaşıyor. Termal otellerin büyük bölümünde yılbaşına özel programlar düzenlenirken, spa ve sağlık turizmi kapsamında rezervasyonların erkenden dolduğu belirtiliyor.

DOĞU’DA KIŞ MASALI: KARS

Son yıllarda kış turizminin yükselen destinasyonlarından biri olan Kars, yılbaşını farklı bir atmosferde geçirmek isteyenlerin radarında. Çıldır Gölü, Ani Harabeleri ve Doğu Ekspresi rotasıyla Kars, hem doğa hem kültür turizmini bir arada sunuyor.

KARADENİZ’DE KIŞ MANZARALARI

Rize ve Artvin yaylaları, kışın ulaşımı daha meşakkatli olsa da manzaranın değeri buna karşılık veriyor. Ayder Yaylası, kar altındaki kaplıcalarıyla öne çıkar. Borçka Karagöl, Aralık ayında sessizliğin ve doğanın hâkim olduğu bir atmosfer sunuyor.