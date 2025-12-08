31 Aralık ve 1 Ocak öncesi, çalışanlar ve veliler, yılbaşı hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtına odaklandı. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ, OKUL VAR MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Dolayısı ile okullar tatil olmayacak.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene yılbaşı gecesi 31 Aralık Çarşamba gününe, 1 Ocak ise Perşembe gününe denk gelecek. Dolayısı ile yılbaşı tatili sadece 1 Ocak 2026 günü olacak.