Yılbaşı alıverişi yapacaklara 'merdiven altı ürün' uyarısı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Covid-19 salgını sonrasında artan ürün fiyatları, merdiven altı üretim yapan fırsatçıları da ortaya çıkardı. Yılbaşının da yaklaştığı şu günlerde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den yurttaşlara uyarı geldi.

Son kullanma tarihi yaklaşan, bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan satıldığını vurgulayan Palandöken, "Vatandaşın uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken sahtekarların da ekmeğine yağ sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İNDİRİM' TUZAĞINA DİKKAT

Palandöken, yılbaşında vatandaşların merdiven altı üretime karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle kilogram fiyatı yüksek olan işlenmiş et, süt ve süt ürünleri ile kuru yemişlerde tarihi geçmiş ya da bozulmaya yüz tutmuş ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğunu aktardı.

Üretim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu ürünlerin piyasada belli bir fiyatının olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: