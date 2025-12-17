Yurt genelinde hava sıcaklıkları giderek düşüyor. Milyonlarca yurttaş "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" ve "Yılbaşında kar var mı?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 31 Aralık 2025 gecesi yurdun batı ve güney kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yılbaşı gecesinin parçalı çok bulutlu, yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi, yağışların ise yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece aralığında olacağı öngörülüyor.

Doğu bölgelerde ise kış koşulları yılbaşında da etkisini koruyacak. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde halen süren kar yağışının yılbaşı gecesi boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da ise yağış öngörülmezken, havanın çok bulutlu ve soğuk geçeceği belirtiliyor.