Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu, devlet sanatçısı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Duayen oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti.
Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Gül Onat, "Sevgili Leyla, anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok üzgünüm" mesajını paylaştı.
LEYLA KENTER KİMDİR?
29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünya evine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.
Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, bir dönem kanser tedavisi görmüştür.
Yıldız Kenter'in Nihat Akçan'la evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol almıştır.
Leyla Kenter'in annesi Yıldız Kenter 2019'da hayatını kaybetmişti.
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