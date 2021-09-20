Yıldız Tilbe operasyon geçirdi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:00

Son dönemde sık sık koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Yıldız Tilbe'den hayranlarını korkutan haber geldi.

Snobmagazin'in haberine göre, 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

Yıldız Tilbe'nin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yıldız Tilbe, dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu.

"44 AŞI MI VURULACAK"

Daha önce, "Asla aşı vurulmayacağım" diyen Yıldız Tilbe, PCR testiyle ilgili alınan karar sonrası açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Tilbe, "İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dediği bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

"PCR DA AŞI DA OLMAYACAĞIM"

Tilbe ayrıca, "Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için, seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım? Olmam ki... PCR da, aşı da olmayacağım. Çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım?" ifadelerini kullanmıştı.