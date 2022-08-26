Yıldız Tilbe'den 'Gülşen' paylaşımı: 'Sanatçılar dokunulmaz ilan edilsin'
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe, sanatçıların yasal olarak dokunulmaz ilan edilmesini istedi. Tilbe, "Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz" ifadelerini kullandı.
Sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, yandaş medya tarafından hedef haline getirilen Gülşen, aynı gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu karara tepki yağarken, pek çok ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ünlü şarkıcıya destek verdi, tutuklama kararını eleştirdi.
Gülşen'in tutuklanma kararına sessiz kalmayan isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu.
"HERKES AĞZINDAN ÇIKAN HATALI SÖZ İÇİN TUTUKLANSA ADAM KALMAZ"
Yıldız Tilbe, Gülşen'in serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları yazdı:
"Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alim de. Gülşen'e gelene kadar neler var neler. Meclis'in gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye, bütün değerlere hakaret ediyorlar hem de yasal."
"SANATÇILAR DOKUNULMAZ İLAN EDİLSİN"
"Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz. Kanunları nereye şikayet edeceğiz? Hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz, kanunlar bizi ezmesin korusun. Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır, her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin."
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