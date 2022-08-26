AKP'li Metiner'den Yeniden Refah Partili Yıldız'ın skandal Gülşen paylaşımına tepki

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:44

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, dün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı.

Yeniden Refah Partisi Kağıthane eski İlçe Başkanı Ömer Yıldız, Gülşen’in tutuklanmasından önce sosyal medyada tepki toplayan paylaşım yaptı.

Yıldız paylaşımında "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandı. Yıldız, büyük tepki çeken paylaşımını kısa süre sonra sildi. Yıldız'ın paylaşımına iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ne bu ya… Öyle “Katli vaciptir” fetvaları… Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kimin değirmenine su taşıyorsunuz? Bu kör nefret, fanatizm ve düşmanlık devletin bekası ve toplumun birliği açısından tam bir fitne unsuru. O birilerinin tam da istediği “iç çatışma” oyunudur bu" dedi.