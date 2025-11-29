Yıllar süren küslük bitti: Demet Akalın ve Berkay Şahin seneler sonra barıştı

Yıllardır süren küslük resmen bitti.

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Berkay Şahin uzun bir aranın ardından barıştı. İkili duygusal anlar yaşayarak hasret giderdi.

MENAJER ARAS VESİLE OLDU

Seneler önce yaşadıkları hediye krizi sebebiyle araları açılan Demet Akalın ve Berkay Şahin barıştı. Menajer Özgür Aras, ünlü şarkıcıları havaalanında bir araya getirdi.

DEMET AKALIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İkilinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan Akalın ile Şahin'in birbirlerine sarıldıkları anları da Özgür Aras paylaştı.

"ÇOK ÖZLEMİŞTİM ÇOK"

Demet Akalın, sevincini "Ne güzel bir cumartesi. Çok özlemiştim çok. Özgür'üm yine Umre dönüşü sevaba girdi" sözleriyle dile getirdi.

"KİMSENİN KÜS KALMASINI İSTEMEM"

Özgür Aras da "Üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemem. Kimsenin böyle kalmasını da istemem. Dargın olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu bir dünyada küsüp darılmaya ayıracak vaktim yok. Benim derdim sevmek ve sevilmek" diye açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum günü hediyesi olarak lüks bir saat almıştı.

Ancak Berkay ve eşinin saati satmak istediği iddia edilmiş ve bu durum Akalın'ı kızdırmıştı. Şahin çifti saati satmak değil değiştirmek istediklerini söylese de dostların arası açılmıştı.