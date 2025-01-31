Yıllarca Amerika'da yaşamıştı: Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye dönüş sebebini açıkladı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:14

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:17

Pamir Kıraner'le 2014 yılında evlendikten sonra yurt dışına taşınan Saadet Işıl Aksoy, iş sebebiyle Türkiye-Amerika arası mekik dokuduktan sonra artık doğduğu yer olan İstanbul'da yaşayacağını söyledi.

'ÇOCUĞUMUN BURADA BÜYÜMESİNİ İSTİYORUM'

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süre Amerika'da yaşayan oyuncu, "Orada iş yapsam da burası evimiz, dönüp dolaşacağımız yer burası. İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama şu an dönmeyi düşünmüyorum. Buraya gelmemin nedeni kendim ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum" dedi.

'KALABALIKLAR İÇİNDE BÜYÜDÜK'

2020'de kızı Marisa Gülcan'ı kucağına alan Saadet Işıl Aksoy, annelikle ilgili olarak, "Çocuğumla vakit geçirmeyi yorucu gibi hissetmiyorum. Yeni çağda biz anneler yalnız başımıza her şeyi yapmak istiyoruz ama unutuyoruz. Biz kalabalıklar içinde büyüdük. Biraz ben de kendi çocuğuma onu sağlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.