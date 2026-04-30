Yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Fırın camını 5 dakikada tertemiz yapan yöntem

Mutfakta en sık kirlenen alanlardan biri olan fırın camı, zamanla yağ buharı ve yemek kalıntıları nedeniyle mat ve lekeli bir görünüm alır. Çoğu kişi bu lekeleri çıkarmak için saatler harcasa da, pratik bir yöntemle kısa sürede etkili sonuç elde edilebilir.

FIRIN CAMI NEDEN ZOR TEMİZLENİR?

Yemek pişirme sırasında oluşan yağ buharı, cam yüzeye yapışarak zamanla sertleşir. Bu da normal silme işlemlerini yetersiz hale getirir. Özellikle yüksek ısıya maruz kalan lekeler daha inatçı olur.

5 dakikalık pratik temizlik yöntemi

Bu yöntemde evde kolayca bulunan malzemeler kullanılır: karbonat ve sirke.

Fırın camının üzerine bir miktar karbonat serpin.

Üzerine yavaşça sirke dökün (köpürme olacaktır).

Karışımı cam yüzeyde 2-3 dakika bekletin.

Yumuşayan lekeleri nemli bir bez veya süngerle silin.

Son olarak temiz bir bezle durulayarak kurulayın.