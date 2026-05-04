Yılların sessizliği bitiyor: Şebnem Ferah tarihi duyurdu!

4.05.2026 20:51:00
Yıllardır sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarını heyecanlandırdı. 3 Haziran 2026 ve İstanbul ayrıntılarını veren Ferah’ın paylaşımı kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Bu duyuru, olası bir konser, özel etkinlik ya da sürpriz proje ihtimalini güçlendirdi.

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Sahnelerden uzak olan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 

Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde “03.06.2026 İstanbul” ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Paylaşımın altına yazdığı notta duygularını Ferah, şunları yazdı: 

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. 

O yüzden kısa tutuyorum. 

Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. 

Görüşmek üzere”

