'Otis Abi' çizgi karakteriyle tanınan çizer Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın çıkardığı Naber dergisinden ayrıldığını duyurdu. Peki, Yılmaz Aslantürk kimdir? Yılmaz Aslantürk Naber dergisinden neden ayrıldı?

YILMAZ ASLANTÜRK KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi seramik Bölümü mezunudur. Gırgır, Avni ve Fırt dergilerinde karikatürleri yayınlandı. Pişmiş Kelle dergisinde Otisabi başlıklı mizah yazıları yazarken derginin editörü Engin Ergönültaş'ın desteğiyle Otisabi'yi çizgi roman karakteri hâline getirerek öyküler çizmeye başladı. Kadın erkek ilişkileri üzerine kurulu çizgi öyküleri daha sonra L-Manyak ve Penguen dergilerinde de çizdi. 6 yıl Yeni Yüzyıl veSabah ardından 10 yıl Milliyet gazetelerinde grafiker ve illüstratör olarak da çalışmıştır. 2013 yılında 13 bölümlük Otisabi dizisi SinemaTV kanalında yayınlanmıştır. 2007 - 2017 yılları arası Uykusuz dergisinin arka sayfasında çizmiştir. Bavul dergisinde 2019 yılına dek çizmiş daha sonra yeni öykülerini farklı bir platformda paylaşmıştır. Halen Umut Sarıkaya'nın çıkardığı Naber dergisinin arka sayfasında devam etmektedir.

YILMAZ ASLANTÜRK NABER DERGİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmasının Sarıkaya'yı rahatsız ettiğini öne sürdü.