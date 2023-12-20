Fragmanı tartışma konusu olmuştu: Kanal D 'İnci Taneleri'ni yayınlamaktan vaz mı geçti?
Oyuncu ve Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yıllar süren bir aradan sonra çektiği "İnci Taneleri" dizisi, ilk fragmanın ardından büyük bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medyada tartışma konusu olan dizi, kadın cinayetlerini meşru göstermekle suçlandı.
Yıllar süren bir aradan sonra İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan ilk fragmanın ardından beklemediği büyük bir tepkiyle karşılaştı. Fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Dizi, kadın cinayetlerini romantizm sosuyla meşru göstermekle suçlandı. Kısa sürede milyonlarca kullanıcı dizinin yayınlanmaması için kampanya başlattı. Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Çok sayıda şikayet resmi kurumlara iletildi. Bu gelişmelerin ardından kanalın dizinin fragmanını yayınlamayı durdurması dikkat çekti.
İddiaya göre; Kanal D diziyi yayınlayıp yayınlamama konusunda kararsız kaldı. Fragmanın son iki gündür yayın akışında yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.
Yılmaz Erdoğan hayranları ve dizinin aleyhine kampanya yürütenler, şimdi Kanal D ve yapım şirketi BKM’den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.
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