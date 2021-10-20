Sanatçı Durul Gence yaşamını yitirdi
Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden kabul edilen Durul Gence hayatını kaybetti. Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan Gence, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki Durul Gence, yaşamını yitirdi.
Gence, kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.
70’li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.
DURUL GENCE KİMDİR?
Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi Durul Gence, 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atıldı. Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi.
Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.
Bir yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu. Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamıştı.
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