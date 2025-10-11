Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan'dan günler sonra yeni fotoğraf

'Geniş Aile' dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve iki yıl önce siroz nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan'ın geçen ay intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülen 50 yaşındaki oyuncunun kardeşi Umut Özkan ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

"KULLANDIĞIM İLACIN YAN ETKİSİ SEBEBİYLE..."

Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olan Ufuk Özkan ise "Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" açıklamasını yaptı.

Yaşananların ardından Ufuk Özkan önceki akşam üç sezondur yer aldığı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

Özkan, oyun sonrası rol arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.