Yoğun bakımdan çıkarılan Haluk Levent konserde fenalaştı

Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren Haluk Levent, yoğun bakıma alınmış, tedavisinin ardından ise taburcu olmuştu.

Ancak doktorların uyarılarına rağmen taburcu olur olmaz Tokat’ta sahneye çıkan ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı.

ArmağanCast'in paylaştığı görüntüde kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Haluk Levent,

"Özür dilerim, benim yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Ben biraz nefes alsam olur mu? Biraz dinlenip hemen geleceğim" diyerek konsere ara verdi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen kalabalık ise alkışlarla destek oldu.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıkan Levent, Ankara'da rahatsızlanmış, tedavi altına alınan ünlü şarkıcının mide kanaması geçirdiği belirlenmişti.

Yoğun bakıma alınan Levent, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise geçtiğimiz hafta taburcu edildi.