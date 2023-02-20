Yoğurdun içine 1 adet aspirin ekleyin ve eritin. Sonucu gören çok şaşırıyor
Aspirin ve yoğurt mucizesi bir çok kişiyi şaşırtıyor. İşte cilt güzelliğinize fayda sağlayacak yoğurt + aspirin mucizesinin detayları
Genellikle aspirinin ağrı kesici özelliğinden faydalanmaktayız. Fakat bilmemiz gereken oldukça önemli bir özelliği ise anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliğinden dolayı sivilceli olan ciltlerde ciddi oranlarda iyileşme sağlaması ve ölü olan hücrelerin ciltten arındırılması için cilt maskeleri içerisinde kullanılıyor olmasıdır.
Peki, aspirin maskesi tarifi nasıl yapılır? Kırışıklık ve gözenekleri sıkıştırmak için aspirin maskesi nasıl hazırlanır? İşte bilmeniz gereken detaylar.
Gerekli Malzemeler:
- 3 adet aspirin
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1/3 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı süzme yoğurt
Hazırlanış nasıldır?
*3 adet aspirini limon suyuyla karıştırın.
*Aspirin eriyince üzerine bal, süzme yoğurt ve karbonatı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
*Karışımı sadece lekelerin üzerine sürün ve peeling yapar gibi hafifçe ovalayarak temizleyin.
*Bu maskesi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.
BU HARİKA FORMÜL NE İŞE YARIYOR?
-Ciltte bulunan sivilceleri kurutur ve tekrar çıkmasını engeller.
-Ciltte enfeksiyonun yayılmasını önler ve cildi mikroplardan arındırır.
-Yağ oranını dengeler ve cildi ışıl ışıl parlatır.
-Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu engeller.
-Cildin nemli kalmasına katkı sağlar.
-Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları hızlı bir şekilde önler.
-Sivilce izlerini giderir ve lekelerden tek bir iz dahi bırakmaz.
DERLEME: CUMHURİYET
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