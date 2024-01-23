Yoğurt şirketinden sıra dışı kampanya: Bu şartı yerine getirene '300 bin TL' veriyorlar

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:38

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:38

Şirket, başlattığı 30 günlük Dijital Detoks Programı kapsamında katılımcılarda, fiziksel dünya hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bunun karşılığında da tam 10 bin dolar (yaklaşık 302 bin TL) vaat ediyor.

Siggi's, "Daha az dikkat dağıtıcı unsurla, daha sade bir hayat yaşamanın gücüne inandığını" söylüyor, bu dikkat dağıtıcı unsurların başında da telefonlar geliyor.

LadBible'da yer alan habere göre, ortalama bir insan her gün 5,4 saatini cep telefonunda saçma sapan şeyler arasında gezinerek geçiriyor.

KÖKLERE DÖNÜŞ...

Şirketin halkla ilişkiler ve dijital strateji direktörü Kristina Drociak, bu meydan okumanın tamamen köklere geri dönüşle ilgili olduğunu söylüyor.

Drociak, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Markamız, gereksiz şeylerden sıyrılmayı baz alıyor; tıpkı yoğurttaki daha az bileşen gibi, daha az dijital dikkat dağıtıcının daha tatmin edici bir yaşam sağlayabileceğine inanıyoruz. Programın amacı, 2024 ve sonrasında yeni sağlıklı alışkanlıklar başlatabilmeleri umuduyla, insanlara dijitalden arınmanın faydalarını göstermektir..."

KATILIM ŞARTLARI

Programa katılmak isteyen adayların, dijital detokstan neden faydalanmak istediklerini ve bunun, "Siggi'nin marka felsefesiyle nasıl uyum sağladığını" açıklayan 100 ila 500 kelime arasında değişen, "iddialı bir makale" yazmaları gerekiyor.

Şubat ayının ilk haftasında açıklanacak olan on şanslı talihlinin her biri 10 bin dolar artı, üç aylık Siggi's yoğurt istihkakı kazanacak.

Başvuru sahiplerinin 18 yaşında veya daha büyük olmaları isteniyor ve mevcut tüm kısıtlamalardan haberdar olabilmek için şirketin web sitesini ziyaret etmek gerekiyor.

DİJİTAL DETOKS NEDİR?

Dijital detoks, teknoloji ve dijital cihazlardan bilinçli bir şekilde uzaklaşma sürecidir.

Genellikle kişilerin akıllı telefonları, bilgisayarları, tabletleri ve sosyal medya gibi dijital araçlardan belirli bir süreliğine uzak durmalarını içerir.

Bu süreç, kişilerin dijital bağlantılardan kurtularak zihinsel ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmelerine, gerçek dünya ile daha fazla etkileşimde bulunmalarına ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir.

Dijital detoks, aşırı teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini azaltmak ve daha dengeli bir yaşam tarzı sürdürmek için uygulanır.

DİJİTAL DETOKS NASIL YAPILIR?

Dijital detoks yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Amaç Belirleme: Dijital detoksa neden ihtiyaç duyduğunuzu ve bu sürecin size ne kazandıracağını düşünün.

Sınırlar Koyma: Günde ne kadar süre teknoloji kullanacağınızı belirleyin. Örneğin, akşam 8'den sonra telefon kullanmamak gibi.

Bildirimleri Kapatma: Sosyal medya ve e-posta bildirimlerini kapatmak, sürekli olarak cihazlara bakma ihtiyacını azaltabilir.

Teknolojiden Arınmış Alanlar Oluşturma: Yatak odası gibi bazı alanları teknoloji kullanımından arındırın.

Alternatif Aktiviteler Bulma: Serbest zamanınızda teknoloji yerine yapabileceğiniz aktiviteler bulun, örneğin kitap okumak, yürüyüş yapmak, meditasyon veya hobi edinmek.

Bilinçli Kullanım: Teknolojiyi kullanırken, ne için ve ne kadar süre ile kullanacağınıza önceden karar verin.

Sosyal Medya Detoksu: Sosyal medya uygulamalarını belirli bir süre için telefonunuzdan kaldırın veya kullanımını sınırlayın.

Dijital Detoks Rutinleri Oluşturma: Haftalık veya aylık periyotlarda tam gün veya yarım gün dijital detoks yapmayı düşünebilirsiniz.

Bu adımlar, dijital bağlantıları azaltmaya ve dijital dünyanın dışında daha fazla zaman geçirmeye yardımcı olabilir.

DİJİTAL DETOKSUN FAYDALARI NELERDİR?

Dijital detoksun potansiyel faydaları şunları içerir:

Zihinsel Sağlık İyileşmesi: Sürekli teknoloji kullanımı, stres ve kaygıyı artırabilir. Dijital detoks, bu duyguları azaltmaya yardımcı olabilir.

Daha İyi Uyku: Ekranlardan gelen mavi ışık uyku düzenini bozabilir. Teknoloji kullanımını azaltmak, uyku kalitesini iyileştirebilir.

Artan Verimlilik: Sürekli dijital bağlantı, dikkat dağıtıcı olabilir. Dijital detoksla dikkat dağınıklığını azaltıp, odaklanmayı artırabilirsiniz.

Kişisel İlişkilerin Güçlenmesi: Teknoloji kullanımını azaltmak, yüz yüze iletişimi ve kişisel ilişkileri güçlendirebilir.

Zaman Yönetimi: Dijital cihazlara daha az zaman ayırmak, diğer faaliyetlere daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.

Duygusal İyilik Hali: Dijital detoks, bilgi aşırı yüklenmesi ve sürekli bağlantı hissinden kaynaklanan stresi azaltmaya yardımcı olabilir.