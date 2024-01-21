Tek tek sıralandı: 3. Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli ülkeler hangileri?
Önce Ukrayna ve Rusya, ardından İsrail ve Filistin... Özellikle 2023 yılındaki coğrafi riskler, savaşlar 3. Dünya Savaşı'nı çoğu kez gündeme getiriyor. Peki böyle bir durumda en güvenli ülkeler hangisi?
Özellikle 2023 yılında küresel çatışmaların artmasıyla
beraber 3. Dünya Savaşı'nın ne zaman başlayacağına yönelik senaryolar
konuşulmaya devam ediyor.
Dünya çapında savaş ihtimalinden endişe duyulurken yeni dünya savaşının çıkması durumunda en güvenli ülkelerin hangileri olduğu da merak ediliyor.
İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail,
en güvenli ülkeleri sıraladı...
ANTARKTİKA
Güvenli yerler listesi bir ülke ile değil, büyük bir kıta
ile başlıyor. Güzel manzaraları ve buzlu arazisiyle ünlü olsa da dünyanın en
güney noktası olması nedeniyle olası bir Üçüncü Dünya Savaşı durumunda da
savaşın pek de sıçrayabileceği bir nokta değil.
ARJANTİN
Arjantin, geçmişinde Falkland Adaları'nın egemenliği
konusunda Birleşik Krallık ile çatışmalar yaşamış olsa Güney Amerika ülkesinin
nükleer bir savaştan sonra kıtlıktan kurtulması en muhtemel yerlerden biri.
Arjantin, buğday gibi dayanıklı mahsullerin bolluğu
sayesinde çok daha güvenli bir bölge olarak düşünülüyor.
BHUTAN KRALLIĞI
Küresel Barış Endeksi'nde sıklıkla üst sıralarda yer alan
Bhutan Krallığı'nın, dağlık arazi yapısıyla 3. Dünya Savaşı'nın çıkması
durumunda özellikle güvenli olacağı tahmin ediliyor.
ŞİLİ
Listede yer alan bir diğer ülke de toplamda 4 bin mil (6.435
km) boyunca uzanan, yani Moskova ile Madrid arasındaki mesafeyi kapsayan
dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi Şili.
FİJİ
Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ada ülkesi olan
Fiji'nin ordusu sadece 6 bin kişiden oluşuyor. Fiji, Küresel Barış Endeksi'nde
de üst sıralarda yer alıyor.
Topraklarının büyük bir kısmı ormanlardan oluşurken bol
miktarda mineral ve balık kaynağıyla dikkat çekiyor.
GRÖNLAND
Grönland'ın uzak, dağlık ve siyasi açıdan tarafsız olması
onu acil durumlarda ideal bir sığınma noktası haline getiriyor.
İZLANDA
İzlanda, sürekli olarak Küresel Barış Endeksi'nde üst
sıralarda yer alarak, dünyanın en barışçıl ülkelerinden biri olarak ün kazandı.
ENDONEZYA
Listedeki diğer ülkeler gibi Endonezya da dünya genelindeki
siyasi konulardaki tarafsız duruşu nedeniyle dikkat çekti.
YENI ZELANDA
Küresel Barış Endeksi'nde ikinci sırada yer alan Yeni
Zelanda, dağlık arazisi nedeniyle vatandaşlarına koruma sağlıyor.
İSVİÇRE
Dünya çapındaki tüm ülkeler arasında İsviçre, siyasi tarafsızlığıyla
en dikkat çeken ülke.
TUVALU
Eskiden Ellice Adaları olarak bilinen Tuvalu, Pasifik
Okyanusu'nda yer alır.
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