Tek tek sıralandı: 3. Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli ülkeler hangileri?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 22:37

Güncelleme: 21.01.2024 - 22:37

Özellikle 2023 yılında küresel çatışmaların artmasıyla beraber 3. Dünya Savaşı'nın ne zaman başlayacağına yönelik senaryolar konuşulmaya devam ediyor.

Dünya çapında savaş ihtimalinden endişe duyulurken yeni dünya savaşının çıkması durumunda en güvenli ülkelerin hangileri olduğu da merak ediliyor.

İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail, en güvenli ülkeleri sıraladı...

ANTARKTİKA

Güvenli yerler listesi bir ülke ile değil, büyük bir kıta ile başlıyor. Güzel manzaraları ve buzlu arazisiyle ünlü olsa da dünyanın en güney noktası olması nedeniyle olası bir Üçüncü Dünya Savaşı durumunda da savaşın pek de sıçrayabileceği bir nokta değil.

ARJANTİN

Arjantin, geçmişinde Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Birleşik Krallık ile çatışmalar yaşamış olsa Güney Amerika ülkesinin nükleer bir savaştan sonra kıtlıktan kurtulması en muhtemel yerlerden biri.

Arjantin, buğday gibi dayanıklı mahsullerin bolluğu sayesinde çok daha güvenli bir bölge olarak düşünülüyor.

BHUTAN KRALLIĞI

Küresel Barış Endeksi'nde sıklıkla üst sıralarda yer alan Bhutan Krallığı'nın, dağlık arazi yapısıyla 3. Dünya Savaşı'nın çıkması durumunda özellikle güvenli olacağı tahmin ediliyor.

ŞİLİ

Listede yer alan bir diğer ülke de toplamda 4 bin mil (6.435 km) boyunca uzanan, yani Moskova ile Madrid arasındaki mesafeyi kapsayan dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi Şili.

FİJİ

Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ada ülkesi olan Fiji'nin ordusu sadece 6 bin kişiden oluşuyor. Fiji, Küresel Barış Endeksi'nde de üst sıralarda yer alıyor.

Topraklarının büyük bir kısmı ormanlardan oluşurken bol miktarda mineral ve balık kaynağıyla dikkat çekiyor.

GRÖNLAND

Grönland'ın uzak, dağlık ve siyasi açıdan tarafsız olması onu acil durumlarda ideal bir sığınma noktası haline getiriyor.

İZLANDA

İzlanda, sürekli olarak Küresel Barış Endeksi'nde üst sıralarda yer alarak, dünyanın en barışçıl ülkelerinden biri olarak ün kazandı.

ENDONEZYA

Listedeki diğer ülkeler gibi Endonezya da dünya genelindeki siyasi konulardaki tarafsız duruşu nedeniyle dikkat çekti.

YENI ZELANDA

Küresel Barış Endeksi'nde ikinci sırada yer alan Yeni Zelanda, dağlık arazisi nedeniyle vatandaşlarına koruma sağlıyor.

İSVİÇRE

Dünya çapındaki tüm ülkeler arasında İsviçre, siyasi tarafsızlığıyla en dikkat çeken ülke.

TUVALU

Eskiden Ellice Adaları olarak bilinen Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda yer alır.