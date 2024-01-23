Birleşmiş Milletler 'işkence' dedi: Daha önce hiç denenmemiş bir yöntemle idam edilecek

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:40

ABD'nin Alabama eyaletinde, papaz Charles Sennett tarafından eşi Elizabeth'i öldürmesi için tutulan Kenneth Eugene Smith idam cezasına mahkum edildi.

İdama "hazır olmadığını" söyleyen Smith, hapishane çalışanlarının infaz serumunu takamaması sebebiyle 3 kez ölümden döndü. Ancak eyalet başsavcılığı, Smith'in "saniyeler içinde bilinç kaybına ve dakikalar içinde de ölmesine neden olacağı" yeni ve deneysel bir yöntem söyledi.

Bu yöntem ile Smith'in, bir solunum cihazına bağlanması ve solumak zorunda kaldığı nitrojen gazı sayesinde boğularak (oksijensiz kalarak) ölmesi planlandı.

BM TEPKİ GÖSTERDİ

Üç eyalette yasal olan ancak ABD'de ilk uygulanacak yöntem için Cenevre'deki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden tepki geldi.

BM İnsan Hakları ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, "nitrojen gazıyla boğulmanın" işkence olarak sınıflandırıldığını ve insanlık dışı olduğunu söyledi.

Shamdasani, Smith için kararlaştırılan infaz yöntemi hakkında şöyle konuştu:

"Kenneth Eugene Smith'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni ve denenmemiş bir yöntemle, nitrojen gazıyla boğulma yöntemiyle yakında infaz edilmesinden endişe duyuyoruz. Bu, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında işkence veya diğer zalimane veya aşağılayıcı muamele veya ceza anlamına gelebilir. Azot gazı Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir zaman insanları idam etmek için kullanılmadı"

AVUKATINDAN "DENEK" İTİRAZI

Smith'in avukatı da müvekkilinin bir "denek" olarak kullanılacağını öne sürerek karara itiraz etti.

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde biyomedikal bilim ve etik alanında fahri profesör olan ve komisyonun kılavuz ilkelerini hazırlayan panelde yer alan David Morton, endişelerini dile getirdi

Morton, "Etkili bir yöntem ancak bilinç kaybı ve ölüm gerçekleşmeden önce ciddi sıkıntılara neden olabilir. Aslında bu bir boğma yöntemidir. Muhtemelen türler arasında önemli farklılıklar olacaktır ve insanlarda ne olacağından emin değiliz" ifadesinde bulundu.

Morton ayrıca, "Hayvan deneyleri genellikle insanlar için bir vekil olarak kullanılır, ancak bu durumda öyle değil. Nihai testin bir insan kullanılarak gerçekleştirilmesi gibi görünüyor" dedi.

CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Alabama'lı mahkum Kenneth Smith 1989 ve 1996 yıllarında işlediği suçlar nedeniyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Smith ve suç John Parker, papaz Charles Sennett tarafından tutulmuş ve eşi Elizabeth'in sigorta poliçesi karşılığında öldürülmesini istemiş ve her birine bin dolar ödemişti.

Elizabeth'i yumrukladıklarını, sopayla vurduklarını ve komando bıçağıyla defalarca bıçakladıklarını kabul eden Smith, ölümcül cinayetten hüküm giymişti.