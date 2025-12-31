Yollar kapandı, uçuşlar iptal oldu: Uzak Şehir ekibi Mardin'de mahsur kaldı

Mardin’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Birçok güzergâhın trafiğe kapanmasıyla birlikte “Uzak Şehir” dizisinin oyuncu ve teknik ekibi bölgede mahsur kaldı.

SET PROGRAMI AKSADI

Mardin’de son günlerde etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde yolların kapanmasıyla birlikte şehirlerarası ve kırsal bağlantılar kesildi.

Olumsuz hava koşulları, bölgede çekimleri devam eden “Uzak Şehir” dizisinin set programını da aksattı.

Başrolünde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun ve Sahra Şaş gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisi yılbaşı nedeniyle kısa bir ara verdi.

MARDİN'DE MAHSUR KALDILAR

Arayı fırsat bilen oyuncular İstanbul'a gelmek istedi. Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak'ın uçuşları iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak uçuşlarının iptal olmasını ardından Mardin'deki otellerine geri döndü. Alper Çankaya ekip arkadaşlarıyla odada oyun oynadıkları anları paylaştı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Kar ve tipi nedeniyle bazı ana ve tali yolların trafiğe kapanması sonucu, dizi ekibi çekimlerin yapıldığı bölgede beklemek zorunda kaldı.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Kar yağışı nedeniyle Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir oyuncuları, Albora Konağı'ndan kar manzaraları paylaşımlarıyla gündem oldu.

Uzak Şehir'de Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun, uçuşların iptal edildiğini Instagram hesabından duyurdu.

Gonca Cilasun, Sahra Şaş'la karlar altında selfie yayınlarken Sinem Ünsal, hava durumunu paylaştı.

Uzak Şehir'in sevilen oyuncularından Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Burak Şafak ise bir arada vakit geçirdikleri bir paylaşım yaptı.