Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikâhı bekledi
90’lı yıllara, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi şarkılarla damga vuran Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı ile nikah törenini ve Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı bir anısını anlattı. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Evcimik, "Süleyman Bey nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi" dedi.
Şarkıcı ve oyuncu Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında
yayınladığı ‘Dur Bi Dinle’ adlı programına konuk oldu.
Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Evcimik, 1994
yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten de bahsetti.
Özakıncı ile 3 yıl evli kalan Evcimik, nikâh günüyle ilgili
bir anısını paylaştı:
“Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski
İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu
bekliyoruz, ortada yok. Süleyman Bey Allah rahmet eylesin, nikahın kıyıldığını
göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı
Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi.”
“ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN”
Yonca Evcimik, geçen aylarda Harun Özakıncı’nın YouTube
kanalına konuk olmuştu. Evcimik, eski eşi ile geçmişteki anılarından bahsederken
itiraflarda da bulunmuştu.
Evcimik, bir dönem Özakıncı’nın saçını oksijenli su ile
zorla açtığını dile getirmişti.
Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Özakıncı’ya tepki gösteren Evcimik, “Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım… Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın” sözleriyle, eski eşine takılmıştı.
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