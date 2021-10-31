Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikâhı bekledi

31 Ekim 2021 Pazar, 11:24

Şarkıcı ve oyuncu Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınladığı ‘Dur Bi Dinle’ adlı programına konuk oldu.

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Evcimik, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten de bahsetti.

Özakıncı ile 3 yıl evli kalan Evcimik, nikâh günüyle ilgili bir anısını paylaştı:

“Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok. Süleyman Bey Allah rahmet eylesin, nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi.”

“ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN”

Yonca Evcimik, geçen aylarda Harun Özakıncı’nın YouTube kanalına konuk olmuştu. Evcimik, eski eşi ile geçmişteki anılarından bahsederken itiraflarda da bulunmuştu.

Evcimik, bir dönem Özakıncı’nın saçını oksijenli su ile zorla açtığını dile getirmişti.

Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Özakıncı’ya tepki gösteren Evcimik, “Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım… Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın” sözleriyle, eski eşine takılmıştı.