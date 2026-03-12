Yönetmen Cemal Alpan’dan acı haber: Doğum gününde yaşamını yitirdi!

Reklam ve sinema dünyasının acı kaybı... Türkiye’nin önde gelen reklam yönetmenlerinden biri olan Cemal Alpan, bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı tesadüf ise usta yönetmenin, 11 Mart sabahı doğum gününde son nefesini vermesi oldu.

Haberin duyulmasının ardından Alpan'ın kardeşi Cem Alpan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla ağabeyine veda etti. Cem Alpan paylaşımında, "Ağabeyim Cemal Alpan’ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan dostlarının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

TEŞVİKİYE CAMİİ’NDEN UĞURLANACAK

Usta yönetmen için düzenlenecek cenaze töreninin detayları da belli oldu. Alpan’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

YILDIZ İSİMLERİN YÖNETMENİYDİ

1969 İstanbul doğumlu olan Cemal Alpan, kariyeri boyunca Türk sinema ve dizi dünyasının en parlak yıldızlarıyla çalıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Demet Evgar gibi isimlerin başrolünde yer aldığı çok sayıda ikonik reklam filmine imza atan Alpan, sektörde titiz çalışma prensibi ve estetik bakış açısıyla tanınıyordu.