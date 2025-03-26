Yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:23

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Canikligil hakkında, YouTube üzerinden yaptığı bir yayında belirli bir kesimi 'alt sınıf' olarak nitelendirerek 'Order 66' (toplu katliam) çağrısında bulunması ve X hesabından yaptığı, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Canikligil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.