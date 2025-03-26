Yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi
Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Canikligil hakkında, YouTube üzerinden yaptığı bir yayında belirli bir kesimi 'alt sınıf' olarak nitelendirerek 'Order 66' (toplu katliam) çağrısında bulunması ve X hesabından yaptığı, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Canikligil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #İlker Canikligil
En Çok Okunan Haberler
-
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- İmamoğlu raporundaki sır
- CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki!
- Özel'den Erdoğan'a 'mezar' yanıtı!
- AKP'li Özalan, eylemcilere kin kustu!
- İktidarın 'İmamoğlu' planı deşifre oldu
- Erdoğan: Heybedeki büyük turplar ortaya dökülmedi
- AKP'li Mustafa Varank ve diğer vekiller, boykot