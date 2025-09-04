Google'a bağlı popüler video platformu YouTube'a erişim sorunları yaşanıyor. Birçok ülkeden kullanıcı, video izleyemediğini, platforma giriş yapamadığını ve yüklemelerin gerçekleşmediğini bildiriyor. Peki, YouTube çöktü mü? YouTube neden yüklenmiyor? YouTube sorunu nasıl çözülür?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Sabah erken saatlerden itibaren YouTube erişim sorunu yaşanıyor. Henüz sorun ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Google ve Google'ın tüm uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor. Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediği için erişim sorunun sebebi bilinmiyor.

GOOGLE VE YOUTUBE ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

VPN ile Google ve diğer uygulamalarına ( YouTube, Gmail, Gemini, Google Drive) erişim sağlanabiliyor.