YouTuber Alper Rende'nin Ermenistan'da yaşadığı olay gündem oldu: 'Bir dakika, siz nerelisiniz?'
YouTube kanalı için Ermenistan'a giden ve orada yaşadıklarını takipçilerine aktaran Alper Rende'nin başına gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Rende ve arkadaşının Türkiye'den geldiğini duyan kişi bir anda hızla uzaklaştı.
YouTube'da büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve Survivor 2023 kadrosunda da yer almış olan ünlü YouTuber Alper Rende'nin Ermenistan'da başına gelen olan gündem oldu.
Rende, içerik üretmek için Ermenistan'a gitti, burada yaşadıklarını takipçilerine aktardı. Ermenistan sokaklarını ve tarihini keşke çıkan Rende'nin başına gelen olay ise izleyicileri şaşırttı.
"BİR DAKİKA, SİZ NERELİSİNİZ?"
Rende ve arkadaşı, alanda bulunan bir tarihi büstü halktan birine sormak istedi. "Ermenistan'ın bir ulusal kahramanı" cevabını alan ikili, bu kez "Bir dakika, siz nerelisiniz?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.
"Türküz, Türkiye'den geliyoruz" cevabını duyan kişi, "Tamam, bay bay" diyerek alandan hızla uzaklaştı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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