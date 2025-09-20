Yüksek rakımda, doğal yöntemlerle yetişiyor: Yoğun talep görüyor!

Bardakçı, Mahmutlar, Söğütçük ve Çanakçı başta olmak üzere 18 mahallede tamamen susuz tarımla ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen fasulye, tarladan toplandıktan sonra harmana getirilerek bir süre güneşe seriliyor.

Burada kurutulan fasulye başakları, geleneksel yöntemlerle çomak veya traktörle ezilerek, patoz makinesiyle de işleniyor.

Ardından yere serilen fasulyeler, rüzgarda yellenerek ve el eleğiyle elenerek toz ve küspesinden arındırılıyor.

İlçede 1300 rakımda yetişen Demirci fasulyesi, kısa sürede pişmesi ve lezzeti nedeniyle Türkiye'nin pek çok ilinde tercih ediliyor.

Bardakçı Mahallesi'nde yıllık yaklaşık 25 ton üretim yapılırken, mahallede toplam 2 bin 500 dönüm arazi fasulye ekimi için kullanılıyor.