Yüksek tansiyonlu kişilere 'parasetamol' uyarısı: 'Kalp krizi ve felç riskini yükseltiyor'
İskoçyalı bilim insanları, yaptıkları bilimsel araştırmayla yüksek tansiyonu olan kişilerin uzun süreli parasetamol içeren ilaç kullanmaları halinde kalp krizi ve felç riskinin yükseldiğini açıkladı. Asetaminofen veya çoğunlukla bilinen adıyla parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesi olarak biliniyor.
Edinburgh Üniversitesi’nden bilim insanları hipertansiyonu olan bireylerde asetaminofen’in (parasetamol) kan basıncı üzerindeki etkilerini inceleyerek uzun süreli kullanımı halinde kalp krizi ve felç riskinin yükselttiğini tespit etti.
Günde yaklaşık 4 g düzenli asetaminofen kullanımı veya sekiz standart tablet, kalp hastalığı veya felç riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırma riski olduğu ifade edildi.
KISA SÜRELİ KULLANIMLARDA SORUN YARATMIYOR
Araştırmayı yapan bilim insanları, çalışmalarının ‘uzun süreli’ parasetamol içeren tedavileri incelediğini belirterek, kısa süreli kullanımların herhangi bir sorun yaratmayacağını vurguladı.
PARASETAMOL NEDİR?
Parasetamol (asetaminofen), ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır. Plazma yarı ömrü 1-4 saattir. İdrarla, parasetamol’ün yüzde 1-3’ü değişmemiş olarak atılır. Yüzde 80’i ise biyolojik olarak glukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılır.
Analjezik etkisi yeni nesil analjeziklere göre hafif kalmış olsa da gastrointestinal sistemde yan etkisinin hemen hemen olmaması, güvenilirliği ve de gebelerde kullanılabilmesi parasetamolun her zaman ön planda kalmasını ve klasik bir analjezik olmasını sağlar.
Molekül DSÖ'nün 'Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.
İleri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Parasetamole aşırı duyarlılığı olanlarda ve daha önce Anemisi olanlarda kullanılması sakıncalıdır. Parasetemol kedilerde toksik özelliğe sahip olduğundan kullanılmamalıdır.
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