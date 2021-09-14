Yoğurt tüketiminin tansiyona etkisi ortaya çıktı
Bilim insanları, yoğurt tüketiminin yüksek tansiyonu düşürdüğünü belirledi.
ABD'deki Maine Üniversitesi ile Avustralya'daki Güney Avustralya Üniversitesinde görevli bilim insanları, yoğurt tüketimi ile yüksek tansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi.
Araştırmada, yaş ortalamaları 62,1 olan ve yüzde 62'si yüksek tansiyon hastası 915 yetişkinin verileri ele alındı.
Yoğurt tüketen yüksek tansiyon hastalarının tansiyonlarının tutarlı şekilde düştüğü belirlenen araştırmanın sonuçları, International Dairy Journal'de yayımlandı.
Diğer yandan, yoğurt tüketiminin, tansiyonu normal seviyede olan kişilerin tansiyonunda değişikliğe yol açmadığı gözlemlendi.
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